Per Alessandro Basciano e Sophie Codegoni gran festa a Verissimo per il gender reveal

(Di sabato 3 dicembre 2022) Hanno scelto lo studio diper raccontare delle loro emozioni. E hanno scelto lo studio di Silvia Toffanin per scoprire il sesso del bebè che aspettano.oggi, nella puntata del 3 dicembre 2022, hanno annunciato a tutto il pubblico e ai loro tantissimi fan, il sesso del bebè che sta per arrivare, emozionando Silvia Toffanin e i telespettatori. Va detto che su questa coppia c’era molto scetticismo, visto quello che era successo nella casa delde Fratello VIP. E invecesembrano essere davvero anime gemelle e presto diventeranno genitori e coroneranno il loro sogno d’amore. Maschietto o femminuccia? Nello studio diun inedito...

Bikeitalia.it

Commedia conSiani, Christian De Sica e Angela Finocchiaro 7 donne e un mistero : dall'11 dicembre su Sky. Le donne di una grande famiglia si ritrovanofesteggiare la Vigilia di Natale,...Cicogna in arrivoIda Patano eVicinanza di Uomini e Donne Ecco la dichiarazione che ha spezzato il cuore di ... Vita da Meccanico | Alessandro ha aperto il suo atelier della bici in Svizzera Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, ospiti dell'appuntamento odierno ... Sono ancora incredula, a volte devo riguardare il video dell'ecografia per ricordarmi sia vero" ha dichiarato l'ex tronista ...Tutta l'emozione di Sophie Codegoni e Alessandro Basciano che hanno scoperto a Verissimo il sesso del loro bebè ...