Napoli | il report dell'allenamento | in due ai box | si rivede Hamsik

Seduta pomeridiana per ilal Winter Football Series by Regnum . Questo ildella SSC: SSCseduta allenamento Tutte le news sul calciomercatoe sulCalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime ...- Terzo giorno di ritiro in Turchia. Seduta mattutina per gli azzurri al Winter Football Series by Regnum. Di seguito ildel club. Comments commentsSeduta pomeridiana per il Napoli al Winter Football Series by Regnum. Il gruppo dopo una prima fase di attivazione ha svolto partita a campo ridotto con 5 porticine, esercitazione tecnico tattica e pa ...Il Napoli ha pubblicato sul suo proprio profilo ufficiale il report dell'allenamento pomeridiano. Ad assistere all'allenamento anche Marek Hamsik.