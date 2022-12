MONDIALI 2022 | ANALISI ASCOLTI FASE A GIRONI SULLA RAI E CONFRONTO CON MEDIASET

(Di sabato 3 dicembre 2022) Conclusa ladeidi Calcio, ci addentriamo ad una primadegli, caratterizzati dall’assenza dell’Italia e dal periodo di svolgimento della competizione. In totale le partite deideidi Calciosono state 48 ed hanno registrato una media d’ascolto sulle reti Rai pari a 2.976.000 telespettatori ed il 19.51% di share. LA MEDIA D’ASCOLTO SU RAI1 Nel dettaglio su Rai1 sono andate in onda 22 partite,12 nel peak time e 10 in daytime. La media totalerete ammiraglia è di 4.629.000 e il 26.05%: 5.776.000 e il 26.82% nel peak tikme + 3.254.000 e il 25.12% in daytime. LA MEDIA SU RAI2 E RAISPORT Su Rai2 sono andate in onda ben 18 partite, tutte in daytime, ...

