Ludovico Einaudi | pubblico in delirio e voci da Hollywood | pare che

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 3 dicembre 2022) Al Teatro Dal Verme come in un acquario.conclude con ben quindici date milanesi, da ieri fino al prossimo 18 dicembre, il suo 2022 di successi. Underwater, sott' acqua, è il titolo dell'album che il maestro torinese ha portato in tournée nei cinque continenti dallo scorso marzo, con l'approdo di fine anno nel capoluogo lombardo che non poteva mancare, in special modo dopo le due stagioni di stop dovuti alla pandemia. Dal 2015, infatti, l'appuntamento multiplo di dicembre cona Milano è diventato una tradizione, accolta dalmeneghino sempre con particolare calore. Tra gli spettatori più affezionati in platea nelle ultime edizioni anche il difensore dell'Inter e della nazionale olandese, Stefan De Vrij, quest' anno assente per impegni calcistici al mondiale in Qatar. Un coinvolgimento ...