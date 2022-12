LIVE Sci di fondo | Sprint Lillehammer 2022 in DIRETTA | Pellegrino secondo alle spalle del “marziano” Klaebo! Ribom bis tra le donne!

(Di sabato 3 dicembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.42: L’appuntamento è per domani con la doppia 20 km con partenza in linea a tecnica classica. Grazie per averci seguito e buona giornata! 13.41: Il podio femminile: la svedeseprima, la svedese Dahlqvist seonda, la norvegese Tiril Udnes Weng terza 13.39: Un’altra perla di Klaebo, anche su una pista le cui caratteristiche non gli si addicevano, anche dopo la piccola influenza che lo ha bloccato ieri e perla anche diche, tolto il “” norvegese, è il più forte di tutti gli altri in tecnica libera. Terzo gradino del podio per il norvegese Northug. In questi due giorni di gareè l’unico non norvegese ad essere salito sul podio a13.37:ci ha provato a ...

... valida per la Coppa del Mondo 2022/2023 dialpino e in programma sabato 3 dicembre nel tardo ... DISCESA OGGI IN TV LA DIRETTA1 516219 NUFER Priska 1992 SUI Dynastar 2 197497 MIRADOLI Romane ...... valida per la Coppa del Mondo 2022/2023 dialpino e in programma sabato 3 dicembre nella ... DISCESA OGGI IN TV LA DIRETTA1 51215 BAUMANN Romed 1986 GER Salomon 2 104531 CRAWFORD James 1997 ...La diretta testuale della discesa maschile di Beaver Creek, valida per la Coppa del Mondo 2022/2023 di sci alpino. Cancellata la discesa di ieri, gli atleti tornano in pista per la prima gara sulle ...La diretta testuale della discesa femminile di Lake Louise, valida per la Coppa del Mondo 2022/2023 di sci alpino.