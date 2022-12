LIVE Sci di fondo | Sprint Lillehammer 2022 in DIRETTA | Klaebo c’è e vince la qualificazione | quinto Pellegrino! Ganz ai quarti

(Di sabato 3 dicembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.27: Due, dunque, gli azzurri qualificati alla seconda fase, Federico Pellegrino tra gli uomini e Caterinatra le donne. L’appuntamento è dalle 12 per idi finale. A più tardi 10.24: Questi gli altri qualificati per la seconda fase: Jay, Evensen, Chappaz, Northug, Larsen, Moser, Tefre, Clugnet, Ogden, Young, Riebli, Maki, Schoonmaker, Schaad, Skar, Jager, Jouve, Foettinger, Starega 10.22: Stanno arrivando gli ultimi atleti al traguardo. Questa la top ten:, Chanavat, Taugboel, Valnes, Pellegrino, Myhre, Anger, Golberg, Arnesen, Grond e Jenssen a pari merito 10.20: Ritardo di 14? di Graz che non ha sciato sulllo dei primi km di ieri ed è eliminato, ultimo al momento 10.18: Ci sono “solo” sei norvegesi nei primi dieci, ...

Ci saranno inoltre l' IBU Cup di biathlon e la Coppa del Mondo junior di speed skating . OA Sport vi propone la direttatestuale degli sport invernali : tutti i risultati delle gare di oggi, sabato 3 dicembre 2022 , con la cronaca in tempo reale, minuto per minuto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle 08.... valevole per la Coppa del Mondo femminile 2022 - 2023 dialpino. La gara sarà trasmessa in ... Discovery+, Eurosport Player, SkyGo, NOW TV, mentre non mancherà la consueta DIRETTAscritta su ...La diretta testuale della discesa maschile di Beaver Creek, valida per la Coppa del Mondo 2022/2023 di sci alpino. Cancellata la discesa di ieri, gli atleti tornano in pista per la prima gara sulle ...La diretta testuale della discesa femminile di Lake Louise, valida per la Coppa del Mondo 2022/2023 di sci alpino.