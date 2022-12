La ricetta di Carla Bruni? La Starlette Cake = 12 calorie!

Leggi su iodonna

(Di sabato 3 dicembre 2022) Mai invitare qualcuno a cena, così tanto per dire, solo per educazione. Perché si può essere presi in parola. Ne sa qualcosa Laudomia Pucci, figlia dello stilista Emilio Pucci, che si è ritrovata l’ex premier Tony Blair in casa da un giorno all’altro. Aveva conosciuto il primo ministro inglese e la moglie Cherie durante un palio di Siena e, tra uno small talk e l’altro, ovvero tra una chiacchiera e un bicchiere di vino, li aveva invitati nella casa di campagna a Granaiolo, fuori Firenze. Poi era partita per il mare con i bambini. Il giorno dopo ha ricevuto una chiamata da Scotland Yard che le diceva più o meno cosi: “Mrs Pucci, the Prime Minister is coming for dinner” (Signora Pucci, il Primo Ministro viene a cena da lei, ndr ). «Ho avuto un attimo di panico. Il frigo era vuoto. Arrivata a Granaiolo, con il pareo ancora addosso, sono andata al supermercato e ho cucinato la ...