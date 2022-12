La Juve riscrive il bilancio | rosso di 239 mln nel 2022

(Di sabato 3 dicembre 2022)ntus– Il Consiglio di Amministrazione dellantus «ha approvato un nuovo progetto did’esercizio per l’esercizio chiuso al 30 giugnoche sarà sottoposto all’approvazione dell’Assemblea degli Azionisti, prevista il 27 dicembre, in unica convocazione, presso l’Allianz Stadium nonché un nuovoconsolidato per l’esercizio chiuso al 30 giugno». L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

