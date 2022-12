Ischia | peggiorano le condizioni “dell’uomo del fango” | si prega per Giovan Giuseppe

(Di sabato 3 dicembre 2022)ledell’unico superstite della frana didi Massa, idraluico, ribattezzato “l’uomo del”, è stato trasferito nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale Cardarelli di Napoli.ledell’unico superstite L’uomo resta ancora in prognosi riservata. Dall’ospedale fanno sapere che non ha ancora superata la «grave problematica respiratoria». «Nelle L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

le condizioni dell'uomo rimasto ferito durante la frana che ha colpito Casamicciola, sull'isola di, sabato scorso. L'uomo venne travolto dal fango e venne tratto in salvo dopo alcune ...Gli strombolani, ogni volta che le condizioni meteo, guardano con apprensione alla ... Padre Giovanni ha un pensiero anche per la tragedia di: 'Si parla di disastro preannunciato, mi ...Le piroette di Travaglio per nascondere il condono di Giuseppi, l'attacco della Fornero agli elettori di centrodestra e tutti i progressisti che per mesi hanno osannato Soumahoro. Ecco chi sale sul po ...Peggiorano le condizioni del piu’ grave dei 5 feriti nella frana dal monte Epomeo all’abitato di Casamicciola Terme del 26 novembre scorso. Giovan Giuseppe Di Massa, 64 anni, ricoverato dopo essere st ...