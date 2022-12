Incidente stradale | morti quattro ragazzi tra i 17 e i 22 anni

(Di sabato 3 dicembre 2022) Tragedia nel cuore della notte. Il gruppo di amici, due ragazze di 17 e 22e duedi 20 e 21, viaggiava a bordo della Fiat Punto. I giovani avevano trascorso la serata in compagnia di altri invitati a una festa di compleanno. Poi, purtroppo, la tragedia nella zona di San Giustino Umbro, in provincia di Perugia.letale dopo la festa di compleanno. La notizia lascia sotto choc l’intera comunità. Stando a una prima ricostruzione della dinamica dell’, pare che il gruppo di 4 amici stesse procedendo in direzione Sansepolcro in Toscana, quando il conducente pare abbia perso il controllo dei veicolo finendo così fuori strada in località Altomare a San Giustino Umbro. Leggi anche: Gravissimo, Alberto muore a 29dopo ...

