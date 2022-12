Gigi D’Alessio parla per la prima volta dell’ex Anna Tatangelo dopo la separazione

Dopo circa 15 anni'amore, nel 2021e Anna Tatangel o hanno annunciato la loro separazione. In questi mesi la cantante ha parlato in più occasioni della rottura e adesso l'ha fatto anche. In un'intervista rilasciata ...Prima di "Somewhere here on Earth" di Prince, Manuela Arcuri aveva recitato nel 2001 nel video di "Lloviendo estrelas" di Cristian Castro e nel 2004 in quello di "Liberi da noi" di. Sì,...