GdS – Verona | c’è Zaffaroni come “tutor” di Bocchetti in panchina

(Di sabato 3 dicembre 2022) 2022-12-03 13:08:14Non ci risulta al momento nessuna smentita a riguardo dell’ultima notizia pubblicata dalla rosea: Il tecnico, l’anno scorso al Cosenza, da oggi affianca l’attuale allenatore, che non ha la licenza Uefa Pro, confermato nonostante le sei sconfitte di fila e l’ultimo posto in classifica con 5 punti L’Hellas ha scelto l’allenatore che farà da “” a Salvatore. Si tratta di Marco, che affiancherà, di fatto risultando il tecnico della squadra gialloblù, l’attuale allenatore, che non ha la licenza Uefa Pro.ha potuto guidare ilin deroga, da metà ottobre fino all’ultima gara prima della sosta, persa per 2-1 al Bentegodi con lo Spezia. Poi, la situazione è stata regolarizzata dal club affidando il compito a Dritan Dervishi, collaboratore e osservato ...

Calcio Hellas

Al progetto è collegata laAcademy, ciclo di eventi web in presenza e in collegamento, ... Tutti i contributi saranno montati grazie all'Istituto SuperioreTrento di Messina: il video verrà ......Impianti Forte dei Marmi, fischio d'inizio alle 20.45. Primo tempo : questi i quintetti iniziali: Fongaro, Tamborindegui, Chambella, Tornè, Galimberti per il Monza, con HV che risponde con... GdS: "Possibile amichevole Bologna-Verona per parlare di mercato" Il camionista era arrivato in Italia quello stesso giorno per caricare merce all’interporto di Verona e dalla città scaligera i militari sono risaliti all’identità del conducente, fratello del ...Un test match contro i felsinei potrebbe essere l’occasione giusta per discutere di Doig e non solo Un’amichevole contro il Bologna per ritrovare il ritmo partita ma anche per discutere di mercato: qu ...