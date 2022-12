Esce “5030” di Nek in cd e vinile numerato colorato giallo trasparente

Leggi su lopinionista

(Di sabato 3 dicembre 2022) MILANO –oggi, 2 dicembre, “” di Nek in cd e. Si tratta di un best of comprendente il nuovo singolo “La Teoria del Caos” (attualmente in rotazione radiofonica), più 8 grandi successi dell’artista riarrangiati che raccolgono i 30 anni di una carriera straordinaria e i suoi 50 anni di età. Ci sono anche tre hits di Nek reinterpretate insieme a Jovanotti, Giuliano Sangiorgi e Francesco Renga. L’11 dicembre l’artista sarà al Teatro degli Arcimboldi di Milano per festeggiare i suoi 30 anni di carriera. Il tour di Nek, al via a gennaio 2023, toccherà Bologna, Roma e Torino. Questa la tracklist completa: “La teoria del caos”, “Fatti avanti amore” feat. Jovanotti (version), “Lascia che io sia” ...