Da flop a fenomeno | i tifosi lo rimpiangono | “Gli serviva più tempo”

Leggi su juvedipendenza

(Di sabato 3 dicembre 2022) Uno dei più grandi rimpianti degli ultimi anni in casa Juventus: ibianconeri solo ora si accorgono di cosa hanno perso. LaPresseÈ passato qualche anno, ma l’ambiente Juventus non dimentica mai chi ha “sudato la maglia”, come si dice in gergo. Nel corso delle stagioni, specie le ultime, i sostenitori della Vecchia Signora hanno visto passare allenatori, giocatori, staff tecnici: tra questi, ce n’è uno chemaggiormente. L’avvio di stagione alquanto grigio della Juventus aveva forse fatto pensare ad un altro anno senza trofei, e invece l’armata bianconera ha saputo sovvertire un trend a dir poco negativo, e nonostante la cocente eliminazione dal girone di Champions e la conseguente retrocessione in Europa League, i bianconeri hanno acciuffato il terzo posto in campionato prima della sosta. Adesso la stagione va giocata al massimo ...