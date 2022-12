Calcio | Mondiali 2022 Gregg Berhalter | “Dispiace per l’eliminazione | il gruppo è speciale”

(Di sabato 3 dicembre 2022) Si conclude agli ottavi di finale il Mondiale in Qatar per gli Stati Uniti. Una delle sorprese della fase a gironi, ha lottato al meglio contro l’Olanda, sprecando anche diverse opportunità, ma contro gli Orange c’è stato poco da fare (3-1 il risultato finale). La banda a stelle e strisce comunque ha disputato un’ottima manifestazione: “Oggi siamo stati sconfitti, ma non per mancanza di impegno. I ragazzi hanno dato il massimo in questa partita, purtroppo abbiamo perso ma la squadra ha dato tutto” il commento di. Prosegue: “Il nostro è undavveroe non capita spesso di avere un legame del genere tra i compagni di squadra, lo staff e tutti quanti”. E ancora: “Sono quindi molto orgoglioso di questo, ma amareggiato per il risultato di oggi”. Foto: Lapresse

