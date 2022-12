Bonaccini | Il Pd va smontato e rimontato  

Leggi su agi

(Di sabato 3 dicembre 2022) AGI - Stefanonon ha dubbi sul futuro del Pd e sulla sua candidatura. "Tutti dicono che sono il candidato di qualcuno, non è vero, sono il candidato di me stesso. Basta con le correnti, il Pd va, noi dobbiamo avere forza e coraggio per mescolare le sensibilità e smettere di farci chiamare con il cognome di qualcun altro. Serve una pluralità di forze che oggi vede una personalità come Nardella convergere su di me". Il presidente della Regione Emilia-Romagna e il sindaco di Firenze sono saliti insieme sul palco al Teatro del Sale, a Firenze, in vista della corsa congressuale dem. "Abbiamo bisogno di una stagione che rimescoli un po' tutto, siamo in un tempo nuovo, dobbiamo guardare al futuro e il Pd deve utilizzare il congresso per ridefinire la sua identità e poi, di conseguenza, verranno le alleanze. ...