LA NAZIONE

Le emergenze sono emergenze, ma i carabinieri non sono autorizzati a trasportarea meno che ... non c'è nessun ente autorizzato al recupero dei. Per un passaggio di competenze, dalla ...Grosso esemplare filmato alla rotatoria della strada per Bagno a Ripoli. I casi si moltiplicano, fiorentini preoccupati: 'Pericolosi nel traffico'. E intanto nei boschi sotto il Teatro romano sbucano ... Animali selvatici in città Un cinghiale per strada Spavento a Sorgane Fiesole, spuntano i lupi FERMIGNANO - Ha rischiato la vita e ha avuto molta paura, anche se dice di essere stato freddo e lucido in quei momenti drammatici, quanto basta per esplodere 4 colpi con la carabina contro il grosso.“Sono stati avviati molti progetti per la valorizzazione dei nostri parchi e per questo vogliamo proseguire nel nostro intento di promuovere il coordinamento e le sinergie tra le iniziative delle vari ...