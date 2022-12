Ag Torreira | 'Tornerà in Italia | ci sono un paio di squadre interessate a lui'

Viola News

Adesso in Süper Lig arrivano giocatori come Icardi e, che sono nel pieno della carriera . Ma non solo loro: penso a Dele Alli, Traoré o Masuaku … elementi che in Premier erano ...... poia Udine. Resta all'Udinese in prestito per un anno Udogie però nella prossima stagione ... colpi ufficiali all'estero Il Galatasaray annuncia la coppia Mertens -. L'ex Napoli ha ... Ag. Torreira: “Un anno al Gala poi torna in Serie A. Parliamo con due club”