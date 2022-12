Ultime Notizie Roma del 02-12-2022 ore 15 | 10

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 2 dicembre 2022)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione Venerdì 2 dicembre al microfono Giuliano Ferrigno per in primo piano il presidente russo Vladimir Putin e rimane aperta al colloquio per raffigurare gli interessi della Russia ha spiegato il portavoce del Cremlino per Scott perché Mosca Considera la pacifica via diplomatica come l’ha presa per raggiungere i soldi attivi Ma per la Russia impossibile accettare le condizioni poste dal presidente americano Joe biden per trattative sull’ucraina cioè che prima le truppe di Mosca lasciano il territorio ucraino aggiunto per il presidente in una conversazione telefonica con il cancelliere tedesco alla corsa definito poi gli attacchi missilistici russi in Ucraina una risposta forzata inevitabile gli attacchi provocatori di Kiev contro le infrastrutture civili russe tra qui il ponte di Crimea e gli impianti energetici ...