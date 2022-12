Ucraina | Tajani | “E’ il momento di lavorare per pace giusta”

Ripeto, è giunto il momento di iniziare a lavorare per una pace giusta per l'". Così il vice premier e ministro degli Esteri Antoniocommenta, in un'intervista a Repubblica, l'apertura ...La prima quando nomina l'omologo Antonio, titolare della Farnesina, per dire che "sta facendo dichiarazioni relative a idee indirizzate a cercare una soluzione in, ma non ho sentito ...“L’Italia è molto interessata e sosterrà ogni iniziativa politica e diplomatica che possa portare a una pace giusta per l’Ucraina. Tutta l’alleanza atlantica, tutti i paesi che vogliono la pace sarann ...Superati i 9 mesi dall’inizio dell’invasione russa, il quadro militare e diplomatico in Ucraina resta simile ad una palude. Dal punto di vista militare gli spostamenti sono insignificanti. Sul fronte ...