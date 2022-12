Programmi TV di stasera | venerdì 2 dicembre 2022

Leggi su davidemaggio

(Di venerdì 2 dicembre 2022) Padri e Figlie Rai1, ore 22.05: Ballando con le Stelle Talent. Si gioca la seconda semifinale del dance show che ha “stregato” milioni di telespettatori per due mesi: “Ballando con le stelle”. Milly Carlucci, con Paolo Belli, è riuscita a portare nelle case degli italiani, con il suo stile inconfondibile, una ventata di leggerezza. Un programma seguitissimo anche dai milioni di followers, che di settimana in settimana mantengono #Ballandoconlestelle in testa alla classifica trending topic deipiù seguiti e amati dalla rete. Nello spazio dedicato al “Ballerino per una notte” è pronta ad esibirsi una vera leggenda dell’atletica mondiale: Sara Simeoni. Si esibirà in una coreografia realizzata ad hoc per lei e che verrà valutata dalla Giuria in studio: il punteggio così ottenuto andrà a migliorare la posizione delle coppie in gara. Sara ...