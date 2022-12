Processo a Becciu in Vaticano | la difesa | “Oscure macchinazioni ai danni del cardinale”

(Di venerdì 2 dicembre 2022) Città del– “A conclusione dell’esame di monsignor Perlasca in aula, si è avuta la prova che quando il, nel luglio 2021, non appena conosciute le accuse, evocavain suo danno, affermava la verità”. Lo sottolineano gli avvocati delAngelo, imputato nelinper lo scandalo finanziario legato alla compravendita del Palazzo londinese di Sloane Avenue, al termine dell’interrogatorio di mons. Alberto Perlasca, considerato teste chiave nel. “Il Monsignore – osservano i difensori Fabio Viglione e Maria Concetta Marzo – ha confessato di aver confezionato il memoriale d’accusa, poi consegnato ai magistrati e che diede avvio alle indagini a ...

