Migliori amici di 5 anni hanno lo stesso taglio di capelli | così non avranno più differenze

(Di venerdì 2 dicembre 2022) I cuori dei bambini nonpregiudizi, qualcosa che vale la pena ripetere in un mondo in cui molti adulti tornano all’odio e alle caricature razziste. Gli adulti potrebbero pensare di sapere sempre di più, ma questa storia dimostra che abbiamo molto da imparare osservando la generazione più giovane. Quando Lydia Stith Rosebush ha originariamente pubblicato questa fantastica storia sulla pagina Facebook di Love What Matters nel 2017, è diventata immediatamente virale. E dopo aver letto la storia, posso capire perché. L’articolo prosegue sotto la foto: Facebook / Love What MattersIl figlio di cinquedi Lydia, Jax, è convinto di una cosa nella vita: lui e il migliore amico, Reddy, sembrano gemelli identici. C’è davvero solo una cosa che separa i duesecondo Jax: i suoi ...