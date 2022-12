Macron-Biden | spiragli di pace Ma Putin per ora tace

Leggi su panorama

(Di venerdì 2 dicembre 2022) Sembra emerso qualcheo diplomatico sulla crisi ucraina dal recente incontro tra Joeed Emmanuela Washington. “Abbiamo deciso di organizzare, il 13 dicembre, una conferenza per sostenere l'Ucraina, e vorremmo ringraziarvi per la stretta collaborazione nella preparazione di quell'evento”, ha dichiarato il presidente francese durante la conferenza stampa congiunta con l’inquilino della Casa Bianca., dal canto suo, ha detto di essere “pronto a parlare con, se mostra segnali di volere cessare la guerra”. Sotto questo aspetto, la Cnn ha sottolineato una non irrilevante distanza tra i due leader: seresta più possibilista rispetto a un dialogo con il presidente russo, l’inquilino della Casa Bianca – pur non escludendolo – appare maggiormente ...