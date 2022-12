LIVE Camerun-Brasile 0-0 | Mondiali calcio 2022 in DIRETTA | Martinelli ci prova di testa

(Di venerdì 2 dicembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI SERBIA-SVIZZERA DALLE 20.00 PAGELLE17? Fabinho ferma Choupo-Moting. 15? Pressing del, che gioca con tranquillità. 13?di, vola Epassy per la respinta. 11? Possesso palla prolungato per il. 9? Ritmi ancora molto lenti in campo. 7? Dominio delfino a questo momento. 5? Giallo per Militao, brutto fallo a centrocampo. 3? Subito pressing del. 1? Inizia la partita! 19.55 Inni nazionali in corso, squadre in campo. 19.50 Tra cinque minuti l’ingresso in campo delle due squadre. 19.45 Un mancato successo dello vedrà eliminato dalla fase a ...

Al Lusail Iconic Stadium il match valido per la terza giornata dei Mondiali tra Camerun e Brasile: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca. E al tempo stesso ricevere buone notizie dalla sfida tra Camerun e Brasile, augurandosi che non vincano gli africani. Insomma, alla Serbia servirà una sorta di miracolo sportivo per andare agli ottavi. Contro un Brasile già qualificato e con in campo molti dei giocatori che hanno giocato meno, il Camerun prova a vincere per sperare di passare agli ottavi dei Mondiali.