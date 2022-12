Iva Zanicchi fa una terribile confessione | è successo durante la sua infanzia

(Di venerdì 2 dicembre 2022) In queste ore Ivaha fatto unariguardante un fattola sua: le sue parole. Ivasta stupendo tutti a Ballando con le Stelle ed in queste ore la cantante ed opinionista ha voluto fare unaincredibile su un episodiola sua: le sue L'articolo proviene da Inews24.it.

Ascolta questo articolo Tutti conoscono la cantante, tra le personalità più popolari del nostro Paese. La donna è molto amata e ha fatto la storia dello spettacolo e della musica nella nostra nazione, tanto che oggi viene ancora invitata ..., ancora una volta, stupisce tutti. Perché la donna più amata della musica italiana, concorrente di Ballando con le stelle , si lascia andare a una confessione parlando di un dramma ...In queste ore Iva Zanicchi ha fatto una terribile confessione riguardante un fatto successo durante la sua infanzia: le sue parole. Iva Zanicchi sta stupendo tutti a Ballando con le Stelle ed in ...Ballando con le stelle: la classifica finale del talent di Rai 1, Simeoni e Malgioglio ballerini per una notte e il motivo per cui va in onda venerdì 2 dicembre ...