Io | Robot | tutto quello che c’è da sapere sul film

(Di venerdì 2 dicembre 2022) Io,: trama, cast e streaming delStasera, venerdì 2 dicembre 2022, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Io,del 2004 diretto da Alex Proyas. Prodotto dalla 20th Century Fox, il titolo è ispirato all’antologia dello scrittore di fantascienza Isaac Asimov, in cui vengono descritte le Tre leggi dellaica, che nelregolano il rapporto tra uomini e. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama Anno 2035, Chicago. Ipositronici ormai sono diventati un articolo domestico come un altro, alla portata di tutti e in tutte le case, e il mondo aspetta l’arrivo sul mercato dei nuovissimi NS-5, generazione prodotta dalla U.S.s, azienda leader nellaica. Mentre ...

Io Robot, curiosità dal film con Will Smith Con: Will Smith, Bridget Moynahan, Alan Tudyk, James Cromwell, Bruce Greenwood, Adrian Ricard, Chi McBride, Jerry Wasserman, Fiona Hogan, Peter Shinkoda Trama: Anno 2035. In un mondo dove intelligenze ...In arrivo stasera 2 Dicembre in prima serata su Italia 1: Io Robot, qui le curiosità dal film ed una piccola recensione.