Il viaggio dell' Elettrotreno di Forlì è terminato L' addio a Ercole Baldini

(Di venerdì 2 dicembre 2022) Signori, si scende. Ilsull’dialle 19 di ieri, giovedì 1° dicembre 2022. Locomotore e vagoni avevano 89 anni, quasi 90. Ormai sbuffavano e cigolavano, arrancavano e stridevano. Era giunto il tempo di fermarsi per sempre. È morto, l’di, così ribattezzato quando la sua andatura in pianura, il suo ritmo a cronometro, la sua energia sul passo, la sua esplosività in corsa lo promossero immediatamente a erede di Fausto Coppi. Il Campionissimo c’era ancora – e ci sarà sempre – ma si cominciavano a intravedere le luci del tramonto. E l’Italia non voleva perdere il primato nel ciclismo, lo sport più popolare, dunque più sociale, più stradale, dunque più teatrale, più giornalistico, ...

Conquistò il record'Ora, vinse il titolo olimpico, un Giro d'Italia e un Mondiale Signori, si scende. Ilsull'Elettrotreno di Forlì è terminato alle 19 di ieri, giovedì 1° dicembre 2022.