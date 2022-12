Guerra poco diplomatica | buste insanguinate con occhi di animali alle ambasciate

(Di venerdì 2 dicembre 2022) Pacchi insanguinati contenentidisono stati speditie ai consolati ucraini in cinque paesi europei. Lo denuncia il ministero degli esteri ucraino, come riporta Unian, affermando che le minacce sono giunteucraine in Ungheria, Paesi Bassi, Polonia, Croazia, Italia, ai consolati generali di Napoli, Cracovia e al consolato di Brno (Repubblica Ceca). Ignoti hanno anche danneggiato l’ingresso della residenza dell’ambasciatore dell’Ucraina in Vaticano. Il post su Facebook del portavoce del ministero degli Esteri ucraino, Oleg NikolenkoIl portavoce del ministero degli Esteri ucraino Oleg Nikolenko ha sottolineato che le autorità stanno studiando “il significato di questo messaggio”. “L’ingresso alla residenza dell’ambasciatore in Vaticano è stato ...

