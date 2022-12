Grande Fratello Vip | rivoluzione in casa Mediaset | via Alfonso Signorini e le opinioniste | l’indiscrezione

Today.it

Sarah Altobello spiazza nella Casa delVip . Parlando con Giaele De Donà, Oriana Marzoli e Micol Incorvaia, la simpatica concorrente della settima edizione del reality show di Canale 5 si è lasciata andare a delle ...Felice e... fuori dalla tv Sembra proprio così. L'esperienza al Gf Vip , sembra aver riportato il sorriso Pamela Prati che, dopo anni di silenzio è tornata sotto i riflettori e sui social. Anche su ... GF Vip, "Antonino ha avuto il Covid": la rivelazione fa scoppiare la polemica Francesco Oppini, figlio di Alba Parietti, si è fatto molto apprezzare al GfVip per il suo modo di essere, in gamba ...For Men Magazine, il mensile di Cairo Editore diretto da Andrea Biavardi, torna in edicola dal 5 dicembre con il maxi calendario 2023, che vede protagonista la modella e attrice venezuelana Delia Dura ...