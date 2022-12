Gli spaghetti vincono il contest “Viaggio tra i nostri sapori”

(Di venerdì 2 dicembre 2022) Ancora un grande successo per le studentesse e gli studenti del Danilo Dolci. Stavolta è toccato alla classe II A che con la ricetta è riuscita ad ottenere ben 867 Like, nel concorso nazionale di cucina proposto da EDIZIONI PLAN. “Grazie al contributo di tantiestimatori la ricetta ha superato le 30 in gara, proposte dagli alberghieri di tutto il territorio nazionale – afferma il Dirigente Scolastico Gioacchino Chimenti – Un plauso particolare va allo chef prof. Ignazio Interrante che con la sua grande professionalità ha saputo supportare i ragazzi nella creazione di un piatto che si porta dentro tutta la Sicilia. Ed ora come premio iragazzi avranno un corso di cucina on line, realizzato dai docenti dell’ALMA, senza dubbio una delle scuole di cucina più importanti al mondo”. L'articolo Filodiretto Monreale.

La Repubblica

