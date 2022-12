Germania | Neuer non dice addio alla nazionale | «Se continuerò a essere invitato…»

(Di venerdì 2 dicembre 2022) Dopo l’uscita dellaai gironi del Mondiale in Qatar, Manuelnon ha ancora dettoManuel, portiere del Bayern Monaco e ora al Mondiale con la(con cui è uscito ai gironi), ha parlato in conferenza stampa di un suo possibile ritiro d. PAROLE – «Se mi verrà chiesto einvitato per dare il mio contributo, allora verrò!». L'articolo proviene da Calcio News 24.

