Gentiloni | «Il Pnrr va rispettato | ritardi e caro-materiali | disagio comune in Ue»

Lo stesso giorno a Roma, è previsto l'evento annuale sul, organizzato congiuntamente dalle autorità italiane e dalla Commissione europea, a cui interverrà il commissario Paolo. Un ..."In questi giorni, stiamo lavorando intensamente per conseguire i 55 obiettivi del II semestre 2022, per poter presentare a Bruxelles la terza richiesta di pagamento entro la fine di dicembre prossimo.Siamo già a buon punto e centreremo sicuramente anche questo traguardo”. Il commissario all’Economia Paolo Gentiloni, parlando all’evento annuale sul Pnrr, ha aggiunto: “Fin qui il nostro Paese ha ...Il Pnrr è una sfida per l'Italia che ha ricevuto le maggiori risorse in Europa", ha detto Paolo Gentiloni, commissario Ue all'Economia, in occasione dell'incontro alla GdF sul Pnrr. "Il Paese ha ...