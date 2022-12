Frank Vallelonga Jr trovato morto su un marciapiede del Bronx | addio all’attore di Green Book

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 2 dicembre 2022) L’hannosu undelJr. aveva 60 anni ed era una delle facce da mafia movie delle tv americana, nonché figlio del defunto Tony Lip – aliasVallonga – altro attore hollywoodiano che ispirò il co-protagonista del film premio Oscar,. Nel film diretto da Peter Farrelly,Jr. aveva interpretato quello che era suo zio nella vita reale, Rudy, mentre Viggo Mortensen aveva interpretato suo padre, Tony Lip, coprotagonista come autista panciuto e scorbutico che accompagna nel 1962 il pianista afroamericano Don Shirley (Mahershala Ali) in un complicato tour in locali del Sud razzista, finendogli per fargli da guardaspalle. ...