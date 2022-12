Formula 1 | cancellato il Gp in Cina a causa della pademia

(Di venerdì 2 dicembre 2022) Il Gran Premio di1 previsto innel 2023 non si svolgerà. La notizia è stata confermata dopo un dialogo avviato con gli organizzatori locali e le autorità competenti, per i quali non è possibile garantire l’evento adelle difficoltà e delle restrizioni dovute alla pandemia da Covid-19. La1 sta valutando opzioni alternative per sostituire la gara in. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Anche nel 2023, niente GP di Cina . La notizia è stata ufficializzata dalla1 che, osservando le linee guida anti Covid nella nazione cinese, non ha potuto far altro che prendere atto dell'impossibilità di disputare la tappa di Shanghai nel prossimo campionato. La ...In quella stagione, infatti, le gare in calendario erano 19 totali, contro le 24 (o 23 nel caso in cui venisseil GP di Cina) previste nel 2023. Se si considerano anche le sei sessioni di ...Le complicazioni del Paese legate al Covid hanno costretto gli organizzatori ad alzare nuovamente bandiera bianca.MONDIALE 2023 - Ufficiale la decisione di cancellare la gara che si sarebbe dovuta disputare il 16 aprile: la cancellazione, come spiega la Formula 1, è dovuta alle difficoltà legate alla pandemia di ...