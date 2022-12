Flop negli ascolti | Tapiro d’Oro a Ilaria D’Amico | “Buffon? Tifa per me”

(Di venerdì 2 dicembre 2022) Diciamoci la verità: la trasmissione di, Che c’è di nuovo, poteva dare qualche soddisfazione in più alla stessa conduttrice e a Rai 2 dove il programma va in onda ogni giovedì in prima serata. Purtroppo, però, il buongiorno si vede spesso dal mattino e sin dalla primissima puntata della trasmissione di attualità condotta dallasulla seconda rete nazionale (che ha esordito lo scorso 27 ottobre) gli, e il conseguente share, non l’hanno premiata. Il programma, infatti, ha iniziato volando molto basso, con 2,2% di share e al secondo appuntamento ha ottenuto il minimo storico del 1,7% con soli 299 mila spettatori collegati. Il, ma per fortuna c’èI diversi appuntamenti di ...

... 'Gigi fa il tifo per me: io e lui andiamo d'accordissimo...' Intanto si segnala che proprio la puntata di ieri del suo talk show ha registrato un leggero aumentoascolti, visto che è stato ...Ascolta questo articolo È stata svelata in queste ore la- Ten del campionato di calcio di Serie A . Il Calciobidone , giunto alla sua 14edizione e ribattezzatoanni come Bidone d'oro , intende assegnare un simbolico riconoscimento al calciatore ...La conduttrice raggiunta da Staffelli con il quinto Tapiro per gli ascolti bassi del programma di Rai2 ‘Che c’è di nuovo’ ...Questa sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35), Valerio Staffelli consegna il Tapiro d’oro a Ilaria D’Amico, dopo il flop di ascolti del suo nuovo programma in prima serata su Raidue, Che c’è ...