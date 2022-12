Fisioterapia in ordine

(Di venerdì 2 dicembre 2022)professionale e federazione di categoria per i fisioterapisti. Nella Gazzetta ufficiale n. 280 del 30 novembre, infatti, è stato pubblicato il decreto 183/2022 del ministero della salute (firmato l'8 settembre dall'ex ministro Roberto Speranza) che contiene, appunto, ...

...l'istituzione della Federazione nazionale degli ordini della professione sanitaria di. ... Questi alcuni punti elencati nel decreto: "ciascun, favorendo l'equilibrio di genere e il ......una fase transitoria in cui gli albi ed elenchi speciali saranno transitati nel nascentedei ... Oggi piu' che mai lae' pronta a dare il proprio contributo allo sviluppo ed ...Ordine professionale e federazione di categoria per i fisioterapisti. Pubblicato il decreto del ministero della salute che contiene, appunto, ...Ordine professionale e federazione di categoria per i fisioterapisti. Nella Gazzetta ufficiale n. 280 del 30 novembre, infatti, è stato pubblicato il decreto 183/2022 del ministero della salute (firma ...