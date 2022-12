Donizetti Opera | l’edizione 2022 si chiude con il 15% in più di presenze

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 2 dicembre 2022) Bergamo. “Quest’anno abbiamo portato al festival due giovani direttori d’orchestra, per la prossima edizione siamo alla ricerca di giovani direttrici innamorate della musica di Gaetano”, mentre si festeggia il successo delFestivalsi pensa già al futuro. Per Riccardo Frizza, direttore musicale del festival, la rassegna sarà il trampolino di lancio per giovani donne professioniste. Il percorso del festival promosso dalla Fondazione Teatroè stato di continua crescita fino al presente. “Questa èdella maturità delFestival”: secondo Massimo Boffelli, direttore generale della Fondazione, non ci sono dubbi sul successo della rassegna che quest’anno ha ...