Diretta Mondiali 2022 | oggi i verdetti dei gironi G e H Dramma Germania | ' Una catastrofe'

Alle 16 in campo Corea del Sud - Portogallo e Ghana - Uruguay. Camerun - Brasile e Serbia - Svizzera chiudono la giornata alle 20. Intanto è polemica sulla clamorosa elimazione dei ...TUTTE LE STATISTICHE La Corea del Sud si aggrappa all'unico storico precedente ai2002: vinse 1 - 0 in una partita della fase a gironi ed eliminò il Portogallo. Per l'...alle ore 16 in...Alle 16 in campo Corea del Sud-Portogallo e Ghana-Uruguay. Camerun-Brasile e Serbia-Svizzera chiudono la giornata alle 20. Intanto è polemica sulla clamorosa elimazione dei tedeschi ...Tutti gli accoppiamenti degli ottavi dei Mondiali in Qatar 2022, tra quelli già delineati e quelli da scoprire.