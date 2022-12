Cremonese | Pickel | «Impressionato da Napoli e Milan»

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 2 dicembre 2022), le parole disulle avversaria in Serie A: «Ne ho visti un sacco, sicuramente ile poi il» Charles, centrocampista della, ha spiegato in conferenza stampa qual è l’avversario che l’hadi più. Le sue parole riportate da TMW: «Ne ho visti un sacco, sicuramente ile poi il, è stata una partita difficile ma abbiamo giocato molto bene. Penso che ce ne siano tanti, ognuno ha delle particolarità e questo rende il campionato così interessante. Come giocatore dico tutti i centrocampisti del, sono tutti molto forti» LEGGI ALTRE NOTIZIE SUNEWS24.COM L'articolo proviene da Calcio News 24.