Calcio | nuovo fallimento per la Germania ai Mondiali | seconda eliminazione nella fase a gruppi consecutiva!

(Di venerdì 2 dicembre 2022)giornata in cui la squadra n.2 del ranking FIFA, il Belgio, è stata eliminata dai2022 in Qatar, anche insi piange l’della Fußballnationalmannschaft. Un epilogo clamoroso per la selezione allenata da Hansi Flick, inserita nel Gruppo E con Spagna, Giappone e Costa Rica. Alla fine della fiera a pesare come un macino sul destino teutonico è stato il ko clamoroso dell’esordio contro i giapponesi. A chi è un po’ attempato, vedere i ragazzi del Sol Levante prevalere contro la formazione tedesca, saranno venute in mente le azioni di Holly e Benji, ma in questo caso non si è tratto di un cartone animato e di un pallone che deformava la sua forma, distruggendo la rete. A essere distrutta è stata la tradizione dellarassegna iridata, perché ...