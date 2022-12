Calcio | Mondiali 2022 Yuto Nagatomo | “Un cuore che non si arrende mai”

Leggi su oasport

(Di venerdì 2 dicembre 2022) In pochi avrebbero scommesso sul passaggio del turno aidiin Qatar del Giappone, impegnato nel girone con due tra le favorite per la vittoria finale come Germania e Spagna. Ebbene, la Nazionale nipponica è riuscita nell’impresa di batterle entrambe e accedere agli ottavi. Non sono mancate le polemiche per il secondo goal del Giappone, realizzato da Ao Tanaka, per il pallone che avrebbe oltrepassato la linea di fondo ma che, in realtà, per pochissimo, era ancora in campo; proprio il fermo immagine del pallone è stato pubblicato dasu Twitter, aggiungendo come descrizione: “Unche non simai, il potere di credere unisce i sogni“, per sottolineare la voglia di non mollare del Giappone e l’impresa ...