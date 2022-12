“Uomini e Donne” | Maria De Filippi furiosa con Ida Platano | svelato il motivo

(Di giovedì 1 dicembre 2022) News Tv.DeIda. Stando ad un’indiscrezione riportata dal settimanale Mio,Desarebbecon la dama di ““. Idanelle scorse puntate ha lasciato il dating show insieme ad Alessandro Vicinanza. La dama ha deciso di viversi questa nuova conoscenza lontana dalle telecamere. Presto, però, tornerà in studio per avere un confronto con Riccardo. Nel frattempo, questa indiscrezione riportata dal settimanale Mio scuote “”. (Continua…) LEGGI ANCHE: “”, Idafinisce in ospedale: cos’è successo “”, ...

... che con la sua Biennale di Venezia ha finalmente riacceso i riflettori sull'arte delle. Ma ... Tra gli, sale in entrambe le classifiche Wolfgang Tillmans con la sua mostra al MoMA , ma ...L'auspicio è che l'intraprendenza di questee di questipossa ispirare le future generazioni e instillare nei lettori la curiosità per storie che, nella loro diversità, hanno tutte ...La mortalità per cancro in Europa è in gran parte determinata dai livelli e dalle tendenze dei tassi di mortalità per cancro che si registrano fra i gruppi con un grado di istruzione inferiore. Persin ...Si conclude di corsa l’anno a Bolzano, anche in questa stagione. Torna l’élite dell’atletica mondiale il 31 dicembre per l’edizione numero 48 della BOclassic Alto Adige, tradizionale gara su strada ne ...