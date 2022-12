Travolti due giovani in bici a Ferrara | 17enne muore in strada | l’amico lotta in ospedale

(Di giovedì 1 dicembre 2022) Ancora sangue sulle strade del nostro paese, questa volta siamo a, i fatti nella tarda serata del 30 novembre 0222. Un’auto ha travolto mercoledì sera duementre erano in: un ragazzo di 17 anni è morto, l’altro è rimasto ferito in modo grave e trasportato all’di Cona. La dinamica dell’incidente, avvenuto nella tarda serata di ieri, è ancora tutta da chiarire. Dalle prime ricostruzioni, una sola certezza: la macchina che ha investito i due ciclisti non si è fermata a prestare soccorso. Sulla vicenda sono ora in corso le indagini da parte della polizia locale, che si sta occupando dei rilievi e di individuare il fuggitivo. Secondo le notizie che trapelano questa mattina, l’investitore sarebbe tornato in un secondo momento sul posto ( una notizia che le forze dell’ordine dovranno però ...

... mentre erano in bicicletta, sono statida un'auto. È successo nei pressi della frazione di Codrea, sulla via Pomposa, attorno alle 22 di mercoledì. Secondo quanto appreso, istavano ...da un'auto mentre erano in bici. Nell'impatto è morto un ragazzo di 17 anni e un altro giovane è rimasto ferito in modo grave ed è ricoverato all'ospedale di Cona . L'incidente la notte ...I due ragazzi si trovavano sulle loro bici quando sono stati travolti da un'auto. Il 17enne è deceduto mentre l'amico è rimasto ferito. Su quanto accaduto indaga la Polizia.Incidente a Ferrara, un'auto ha travolto due ragazzi in bici: morto un 17enne, grave l'altro giovane. Lo schianto fatale per il 17enne è avvenuto ieri sera vicino alla ...