Totti e Ilary | l' intesa sulla separazione è vicina La rivelazione nello spogliatoio dopo la partita | ' Mi costerà un sacco'

Ascolta questo articolo Come si sa la separazione tra FrancescoBlasi è stata la notizia di gossip che ha impazzato nel corso di questa estate, e non solo. Il clamoroso comunicato, separato, dell'11 luglio scorso ha gettato nella disperazione i fan ...FrancescoBlasi sarebbero vicini a trovare l'accordo per la separazione . L'ex calciatore avrebbe confessato ai propri compagni di calcetto che l'operazione 'gli costerà molto cara', riporta il ...Francesco Totti e Ilary Blasi sarebbero vicini a trovare l'accordo per la separazione. L'ex calciatore avrebbe confessato ai propri compagni di calcetto che l'operazione «gli costerà molto cara», ...Chanel Totti senza freni. La figlia di Francesco Totti reagisce così. I social raccolgono il suo sfogo. Ecco cosa è successo. I dettagli ...