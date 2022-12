Salvini | Ponte sullo Stretto opera prioritaria non più rinviabile

(Di giovedì 1 dicembre 2022) Il "è un'nonpiùe di assoluta strategicità per l'Italia e l'Europanel suo complesso". Lo ha detto il ministro dei Trasporti eInfrastrutture, Matteo, in ...

Lo ha detto il ministro dei Trasporti eInfrastrutture, Matteo, in audizione al Senato sullelinee programmatiche del ministero, sottolineando che ilèconsiderato una opera "prioritaria" ......del Gruppo per le Autonomie Dafne Musolino nel question time in Senato con il Ministro. 'Il ... Di certo non si può attendere che venga realizzato ilsullo Stretto che, nel più ottimistico ...Roma, 1 dic. (askanews) - Il 'Ponte sullo Stretto è un'opera nonpiù rinviabile e di assoluta strategicità per l'Italia e l'Europanel suo ...«Vantaggio ambientale, secondo studi è la grande opera più green al mondo», lo dichiara il ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Matteo Salvini, rispondendo alla stampa sulle Infrastrutture e Tra ...