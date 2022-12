Qual è il gol più veloce della storia? La risposta è sconvolgente

Leggi su juvedipendenza

(Di giovedì 1 dicembre 2022) Il gol piùche si sia mai visto nelladel calcio, è stato eseguito con una rapidità pazzesca. Un lasso di tempo inesistente. Il gol piùche si sia mai visto nelladel calcio moderno, è stato portato a compimento in un lasso di tempo praticamente inesistente. Quando si parla di dati così specifici, è bene essere precisi. PixabayQuesto, poiché il fraintendimento potrebbe essere sempre posizionato dietro l’angolo. Di conseguenza, sapendo ciò con largo anticipo, è bene evitare ogni gaffe o potenziale tale. Anche perché, nel caso, si tratterebbe a tutti gli effetti di una falsità. Alle volte, come tutti sanno, il mondo del calcio può regalare degli episodi molto curiosi. Per esempio, un gol da distanza impossibile. Oppure, un gesto tecnico del calibro di un intervento miracoloso da parte del ...