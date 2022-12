Mondiali 2022 | Giappone-Spagna 2-1

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 1 dicembre 2022) (Adnkronos) – Ilsupera in rimonta 2-1 lain un match dell’ultima giornata del gruppo E deidi Qatar, disputato al Khalifa International Stadium di Doha. Al vantaggio delle ‘furie rosse’ con Morata all’11, replicano Doan al 48? e Tanaka al 51?. In classifica i nipponici chiudono al 1° posto con 6 punti, davanti allaseconda a quota 4. Eliminate Germania e Costa Rica. LA PARTITA – Dopo 11 minuti sblocca Morata di testa, ma a inizio ripresa Doan firma il pari al 48? e Tanaka al 51? la ribalta subito dopo: nipponici in festa, spagnoli battuti ma avanzano lo stesso. Agli ottavi per la squadra di Moriyasu ci sarà la Croazia, per i ragazzi di Luis Enrique il Marocco. Lasblocca il match alla prima azione offensiva: Azpilicueta riceve palla da ...