Mondiale 2022 | passano Giappone e Croazia | il riepilogo

(Di giovedì 1 dicembre 2022)- Nella giornata di oggi è continuato il, ben quattro sfide in programma per continuare la competizione in Qatar. Nella giornata di ieri sono già stati formati i primi due accoppiamenti degli ottavi. Nel prossimo week-end ci sarà la sfida tra Inghilterra-Senegal e Olanda-Stati Uniti. Continua ilcon molte sorprese nella giornata di oggi. Nella giornata di ieri, L’Argentina di Messi ha battuto la Polonia e sfiderà nella serata di Sabato l’Australia, negli ottavi di finale della Competizione. Per quanto riguarda la Polonia, gli Europei sfideranno nella giornata di Domenica, i campioni in carica della Francia di Deschamps. Nella giornata di oggi è continuata la terza giornata. Di seguito, analizziamo il: GIRONE ...

Come l'Italia post 2006, dopo ildel 2014 per i tedeschi sono arrivate due eliminazioni al primo turno. Questo contenuto è riservato agli abbonati 1 al mese per 3 mesi Attiva Ora Disdici ...I suoi gol potevano essere decisivi: a Lukaku rimarrà il rimpianto di non aver contribuito attivamente nel percorso del Belgio in questoin ...Il presidente del Torino Urbano Cairo ha parlato in un'intervista a margine dell'incontro a Italpress della situazione del calcio italiano: "Arriviamo da anni complicati, il ...Nello stesso girone, il Marocco è padrone del suo destino. Ai nordafricani, infatti, basta un pareggio contro il già eliminato Canada per raggiungere gli ottavi di finale di un mondiale per la seconda ...