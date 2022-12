Mattarella rinsalda i rapporti Italia-Svizzera | le due questioni in sospeso tra i paesi verranno risolte

Leggi su lopinionista

(Di giovedì 1 dicembre 2022) ZURIGO – Oltre 110mila tra studenti e ricercatorini studiano e lavorano nel Politecnico di Zurigo, eccellenza della tecnologia nel cuore dell’Europa. E’ qui che il Presidente della Repubblica, Sergio, ha scelto di concludere la sua visita di Stato in. Un viaggio, iniziato a Berna, che è servito are icon un partner importante e i cui legami con l’sono storicamente forti. Il capo dello Stato lascia laassicurando che le dueintra i nostrirapidamente. La prima, a cui il presidente della Confederazione elvetica Ignazio Cassis ha ribadito di tenere in modo particolare, è quella della ...